بورسعيد: بحث إنشاء عدد من المدارس الجديدة

أعلن الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم (الأربعاء) إنه بحث مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إمكانية إنشاء عدد من المدارس الجديدة على غرار مدرسة بورسعيد الرسمية الدولية "عوف حمادة" وذلك للارتقاء بالمستوى التعليمى بالمحافظة من خلال المشاركة المجتمعية.



وتوجه وكيل الوزارة بالشكر الى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لما يساهم به فى توفير بيئة خصبة للعملية التعليمية وللطلاب مما يساعد على توفير مزيد من الإدراك وتنوع التعليم بالمنظومة التعليمية بالمحافظة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه وكيل الوزارة اليوم بمكتبه بديوان المديرية لمناقشة التجهيزات والاستعدادات لبدء امتحانات الصفى الاول والثانى الثانوى العام للفصل الاول من العام الدراسى الحالى ٢٠١٩- ٢٠٢٠ بحضور مديرى العموم والإدارات التعليمية والنوعية والمراحل التعليمية.





وخلال المناقشات اطمأن باهى على الاستعدادات لاجراء هذه الامتحانات مشيرًا إلى أنه تم تدريب معلمى بورسعيد بالمرحلة الثانوية العامة فى وقت سابق على عملية تصحيح اجابات الطلاب إلكترونيًا على التابلت المدرسى الخاص بكل معلم.‎