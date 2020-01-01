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سياسي

«الحرية» يهنئ المصريين بالعام الجديد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:18 م
صلاح حسب الله
صلاح حسب الله
حسين العمدة
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تقدم حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، وجميع قيادات الحزب بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعيًا الله -عز وجل- أن يكون محملًا بالخير والبركات والإنجازات لوطننا العزيز، كما تقدم بأطيب التهاني القلبية للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، داعيًا الله أن يعيده على وطننا الحبيب بالخير واليمن والبركات.

وقال حسب الله، إن مصر شهدت خلال عام 2019 افتتاح عدد من المشروعات القومية التنموية، وذلك استكمالًا لمسيرة التنمية وبناء مصر الجديدة، والتي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم، مضيفًا أنه في مطلع العام الجديد تم إطلاق عدد من المبادرات الاجتماعية، منها "نور حياة وحياة كريمة"، وذلك ضمن سبل الرعاية الاجتماعية للمواطنين، والتي تستهدف المناطق والمحافظات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن عام 2019 شهد أيضًا تمكين الشباب والمرأة، والاهتمام بتلبية احتياجات أصحاب الهمم، ووضع محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا على رأس أولويات الدولة المصرية، كما شهد إطلاق المنظومة الصحية وتدشين المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي، والذي حقق نجاحًا ملحوظًا في بدايته.

وشدد حسب الله على ضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية ودعم مؤسسات الدولة ضد حربها أمام قوى الشر، والتي تريد النيل من مقدرات الوطن، مطالبًا بضرورة التركيز في العام الجديد على إحداث الوعي بين فئات المجتمع ضد المخاطر والتحديات والمؤامرات التي تواجه مصر داخليًا وخارجيًا.

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