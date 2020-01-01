هكذا هنأ رامى جمال زوجته برأس السنة الجديدة



هنأ الفنان رامى جمال، زوجته بمناسبة رأس السنة الجديدة، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام".

ونشر صورة تجمع معها، وعلق قائلًا: "كل سنة وانتي طيبة وسعيدة وجدعه كل سنة وانتي محققة كل أحلامك فيا وبيا ربنا يحفظك ويباركلي فيكي".

وينتظر رامي جمال الآن، طرح ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة من إنتاج شركة "نجوم ريكورد"، وكانت آخر ألبومات رامي جمال، ألبوم "ليالينا" الذي تم طرحه عام 2018، وهو من إنتاج "نجوم ريكورد".



