«الأكثر شعبية بإفريقيا».. محمد رمضان يبرز جائزته في «رايحين نسهر»

"المطرب الأكثر شعبية في إفريقيا" الجائزة الأخيرة التي حصل عليها محمد رمضان، أظهرها في كليبه الأخير "رايحين نسهر"، لتكشف مدى سعادته بتلك الجائزة.





"رمضان" أطلق فيديو كليب جديدا بعنوان " رايحين نسهر.. بام بام" تزامنًا مع العام الجديد وعيد الميلاد، عبر قناته بموقع الفيديوهات الأشهر يوتيوب.





ويستعد الفنان محمد رمضان بمشاركة المطرب المغربي سعد لمجرد، لإحياء حفل غنائي في ليالي مهرجان دبي، يوم 10 يناير، وشارك سعد لمجرد جمهوره بصورة البوستر، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب على الصورة، قائلًا: "دبي إحنا جايين"، ليكون الحفل الأول الذي يجمع الثنائي بعدما قدما معًا أغنية "إنساي" على طريقة الفيديو كليب، وحقق نسبا عالية على موقع يوتيوب تخطت 180 مليون مشاهدة.





واحتفل رمضان مؤخرًا، بوصول قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" إلى 2 مليار و300 مليون مشاهدة، معبرًا عن سعادته الكبيرة بتخطي قناته هذا الرقم، قائلا: "الحمد لله قناتي الرسمية على يوتيوب تخطت الـ2 مليار و300 مليون مشاهدة في وقت قياسي، ثقة في الله نجاح".