«ماعت» والحلم الإفريقي توقعان بروتوكول تعاون لعام 2020

وأشار "عقيل" إلى أن على جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والإقليمي التكاتف لدعم الدول الإفريقية الأكثر احتياجًا.



فيما صرحت سالي عاطف رئيس مؤسسة الحلم الإفريقي 2063 بأن القارة الإفريقية تحتاج إلى دفعة كبيرة لتستطيع أن تلحق بركب الدول المتقدمة، وبالتالي فإن تضافر الجهود بالتأكيد سيؤدي إلى الإسراع من وتيرة التنمية، التي شهدتها العديد من الدول الإفريقية مؤخرًا.

وقعت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ومؤسسة الحلم الإفريقي 2063، بتوقيع بروتوكول تعاون لتأطير أسس الشراكة بين المؤسستين للعمل على الملف الإفريقي وذلك في مقر مؤسسة ماعت.ويستهدف البروتوكول دمج الجهود لتحقيق أقصى درجات الاستفادة للشعب الإفريقي، حيث قررت المؤسستان تركيز عملهما على الدول الأقل نموًا في القارة الإفريقية، وذلك لدعمها لتحقيق أجندة 2030 الخاصة بالأمم المتحدة و2063 الخاصة بالاتحاد الإفريقي.وتأتي قضايا انتشار الإرهاب والتطرف على رأس القضايا التي سيتم تناولها ومعالجتها في إطار التعاون المشترك، وذلك من خلال إرساء قيم التعايش السلمي وقبول الآخر.من جانبه، صرح أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بأن الشراكات هي نواة التنمية في جميع القارات، خاصة القارة الإفريقية؛ لأنها تواجه عددًا كبيرًا من التحديات التي تمثل عائقًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.