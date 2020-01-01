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الكرازة

كنائس المنيا الكاثوليكية تودع 2019 بقداس إلهي (صور)

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:00 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت – مونيكا جرجس
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قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن كنائس إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، احتفلت بختام السنة الميلادية لعام 2019، فعلى سبيل المثال احتفلت كنيسة العذراء مريم ببلنصورة بالمنيا بختام عام 2019، حيث شهد اليوم أجواء احتفالية رائعة، ووجه الأب بطرس خلف راعي الكنيسة الشكر لكل من ساهم في هذا الاحتفال، واختتم اليوم بصلاة القداس الإلهي الاحتفالي الذي ترأسه الأب بطرس راعي الكنيسة.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن كنيسة القديس مارجرجس بدلجا احتفلت بنفس المناسبة، وبدأ الاحتفال بالتسبحة، ثم صلاة "رتبة توبة"، أعقبها صلاة القداس الإلهي الاحتفالي الذي ترأسه الأب يوحنا بولس راعي الكنيسة، وبخصوص كنيسة السيدة العذراء أم المخلص ببردنوها، فقد تضمن اليوم صلاة بمشاركة الكورال، ثم توزيع هدايا السحب، بالإضافة إلى توزيع تقويم العام الجديد وهدايا أخري، وذلك تحت رعاية وحضور الأب أيّوب يوسف راعي الكنيسة.

كما احتفلت كنيسة القيامة بالمنيا الجديدة برأس السنة كذلك، حيث قامت الكنيسة احتفالًا بختام عام 2019، حيث اختتم الاحتفال بصلاة القداس الإلهي الاحتفالي الذي ترأسه الأب الأب أنطون فؤاد راعي الكنيسة، بحضور شعب الرعية، كما اختتمت كنيسة العذراء والقديسة تريزا بالحواصلية، احتفالات ختام السنة الميلادية، حيث أقيمت فعاليات نهضة الميلاد، وأعقبها صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بمشاركة الأبوين عمانوئيل عبدالله، ومايكل وليم رعاة الكنيسة، وذلك بحضور لفيف من الآباء الكهنة.

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