محافظ الشرقية: 45% نسبة تنفيذ مشروعات الشرب والصرف الصحي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن العام الماضي 2019 كان عام مليئا بالتحديات والعمل الدؤوب والسعي والجد والإجتهاد والذي ظهرت إحدى نتائجه من خلال حصاد محافظة الشرقية أربعة من الجوائز في التميز المؤسسي والفردي بمسابقه "جائزة مصر للتميز الحكومي " في نسختها الأولي، ورفع إسم الشرقية وتتويجها وسط محافظات الجمهورية.



و قال المحافظ أنه قد وصل تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمناطق المختلفة والمحتاجة بالمحافظه إلى نسب تصل إلى (45 %) بعد إن كانت في عام 2014 م لا تتعدى(14 %) ونسعى إلى أن تصل هذه النسبة بحلول عام 2022 إلى (65 %) حتى يشعر كل مواطن على أرض المحافظة بحجم الإهتمام الذي تولية له الدولة ومعدل الإنجاز المتحقق على أرض المحافظة.



و أكد المحافظ على توجيه ودعم القيادة السياسية، وهو الدافع الحقيقي للتعامل بقوة فيما تم التكليف به من مهمات وبالأخص بعض الملفات التي أهملت لسنوات طويلة كإسترداد حق الشعب والحفاظ على أملاك الدولة، والذي كان له مردودًا إقتصاديًا لإقامة المشروعات الخدمية والتنموية لخدمه ابناء المحافظه، ومردودًا معنويًا لترسيخ معانى الولاء والإنتماء والحرص والحفاظ على كل شبر من أرض محافظة الشرقيه الجزء الأصيل من مصرنا الحبيبة.



وأكد المحافظ على ضرورة التصدي للفساد وإجراء المحاسبة الشخصية، والتقييم الذاتي للأداء، وهو الدافع الحقيقي للعمل والإجتهاد، وأضاف أنه قد تمت معايشة الواقع بكل ما فيه، والتعرف على المشكلات والإحتياجات وحصرها والإعتماد على ما هو متاح من إمكانيات، ووضع أولويات المستهدف تحقيقه من خلال خطه إستراتيجية طموحة إستطاعت ترسيم الحدود والأطر العامة والتخصصية لمحافظة الشرقية، لتحقيق التنمية المستدامة.



و تابع المحافظ، ان عام 2019، كان عام الغرس وترسيخ السياسات العامة للدولة وتطبيقها بالمحافظة، لتلبية إحتياجات المواطنين، فتم فتح أكثر من قناة للتواصل المباشر مع المواطنيين سواء بالتواصل المباشر، او من خلال نوافذ التواصل الإلكترونية أو مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عبر بوابة المحافظة الإلكترونية.



و أكد محافظ الشرقية أنه لم يعد هناك ما يخفى على المواطن أو وسائل الإعلام المختلفة، لاتباع مبدأ المكاشفة والمصارحة والشفافية لما يدور بالمحافظة أو يتم اتخاذه من قرارات وإجراءات.





