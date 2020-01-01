البحوث الإسلامية يطلق حملة توعوية بعنوان «الأمانة والإخلاص»

يطلق مجمع البحوث الإسلامية اليوم حملة توعوية شاملة بعنوان "الأمانة والإخلاص.. طريق البناء والتقدم"، تزامنًا مع بدء العام الميلادي الجديد 2020، حيث يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف من مختلف مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى النشر الإلكتروني من خلال موقع المجمع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي.



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد: إن الحملة تأتي في إطار الخطة التوعوية الكبيرة التي يقوم بها الأزهر الشريف بشكل غير تقليدي في التواصل مع الناس، وفي إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب - شيخ الأزهر، وتستهدف الحملة توعية المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية بالعديد من القضايا والمشكلات التي يعاني منها المجتمع وتمثل تحديا يعرقل مسيرة التنمية في الوقت الحالي.



أضاف عيّاد أن الحملة تستهدف بيان أهمية أن يؤدي كل فرد في المجتمع الأمانة الملقاة على عاتقه بأكمل وجه، وأن يكون مسئولًا عن أداء دوره تجاه وطنه والحفاظ عليه والمشاركة في توعية الآخرين بأداء واجباتهم كما ينبغي، ورفض كل ما من شأنه أن يتسبب في تعطيل مصالح الناس أو يمس حقوقهم.



وأشار الأمين العام إلى أن الحملة تتناول أهمية البذل والعطاء والجد والاجتهاد من أجل رفعة الوطن وتنميته والنهوض به؛ حيث تقع على الجميع مسئولية كبيرة في مواجهة التحديات، وضرورة العمل الجاد لدعم مسيرة التنمية، ودعم جهود الدولة في جميع المجالات للنهوض بالوطن وتحقيق مستقبل طيب للمواطنين المصريين، والعمل المشترك لأجل رفض كل أنواع الفساد التي تقضي على أي إنجازات تقود الوطن ومؤسساته إلى الرقي والتقدم.



كما أكد عيّاد أن المجمع يعمل على التنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة والجهات التعليمية والثقافية والرياضية في تنظيم الفعاليات والأنشطة التوعوية والدعوية المختلفة التي ينظمها بشكل دوري للحفاظ على استقرار المجتمع ودعم القضايا الوطنية المهمة، مع التركيز على أهمية توعية النشء بالقيم المجتمعية.