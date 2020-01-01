الأنبا عمانوئيل عياد يرأس احتفالات «طيبة» برأس السنة (صور)

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الأنبا عمانوئيل عياد مطران طيبة "الأقصر وأسوان"، ترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي برأس السنة، بكنيسة العائلة المقدسة بجراجوس، وعاونه الأب روفائيل راعى الكنيسة.



وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن كنيسة العذراء الحبل بلا دنس والقديس دانيال كمبونى بأسوان، احتفلت كذلك حيث تمت صلاة رفع البخور، وأقيمت صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بمشاركة كل من القمص أنطونيوس ذكرى راعى الكنيسة، والأب إستفانوس زكي، والأب جوفانى الكمبونيانى.



كما احتفلت كنيسة انتقال العذراء بكوم أمبو، بإقامة صلاة الذبيحة الإلهية الاحتفالية بمشاركة كل من الأب يوسف زكى راعى الكنيسة، والأب سامى أسعد.



ومن الأقصر، احتفلت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس، وتضمنت الاحتفال صلاة رتبة التوبة، وصلاة القداس الإلهي الاحتفالي بمشاركة كل من الأب ماركو ناجى وكيل مطرانية طيبة، والأب أثناسيوس حنين، والأب أمجد عزت.



وعلى صعيد مُختلف، أقامت كنيسة القديس يوسف للأقباط الكاثوليك بالغردقة، صلاة الذبيحة الإلهية الاحتفالية بمشاركة كل من القمص يؤانس أديب راعى الكنيسة، ووكيل مطرانية طيبة بالبحر الأحمر، وبمشاركة فريق كورال كنيسة القديس يوسف.