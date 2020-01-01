15 % تراجعًا فى أسعار العملات الأجنبية.. والدولار أبرزها

تراجعات متتالية سجلتها أسعار سلة العملات الأجنبية يتصدرها الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال عام 2019 مقارنة بالعام السابق عليه، بنسب تتراوح بين 8.5% و14.9%، حسبما أظهر أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن سعر الدولار الأمريكي تراجع إلى 16.2 جنيه خلال أكتوبر 2019 مقابل 17.9 جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض 10.4%، كما انخفض سعر عملة اليورو من 20.8 جنيه لـ18.1 جنيه بنسبة قدرها 14.9%، والجنيه الإسترليني من 22.8 جنيه لـ21 جنيهًا بنسبة انخفاض قدرها 8.5% خلال فترة المقارنة ذاتها.



وأضاف الإحصاء، أن صافي الاحتياطيات الدولية واصل ارتفاعاته إلى حدود 45.2 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2019، مقابل 45.1 مليار دولار خلال الشهر السابق عليه من نفس العام، في حين بلغ صافي الاحتياطيات 44.5 مليار دولار في أكتوبر من العام السابق عليه.