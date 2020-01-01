السبت.. ضحى عاصي تناقش "غيوم فرنسية" بمكتبة القاهرة الكبرى

تقيم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، حفل توقيع ومناقشة لرواية "غيوم فرنسية" للكاتبة ضحى عاصي، الصادرة مؤخرًا عن دار ابن رشد للنشر والتوزيع، في تمام الساعة السادسة مساء السبت المقبل.



ومن المقرر أن يشارك في المناقشة كل من السفيرة مشيرة خطاب، الدكتور محمد عفيفي، والإعلامي جمال فهمي، ويديرها الكاتب الصحفي سيد محمود.



وما بين اكتشاف الإنسان من خلال شخصيات عادية وبسيطة كما يراها المجتمع فى روايتها" القاهرة 104"، تأخذنا مؤلفة رواية "غيوم فرنسية" إلى نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر؛ حيث تشتت الرؤى ويصعب الفهم في مفترق تاريخي كاشف لطبيعة العلاقة المركبة بين عناصر ومكونات نسيج المجتمع وأبناء الأرض الواحدة.



شخوص الرواية يدخلون بنا هذا العالم الراهن أمامنا، ولكننا قد نخطئ قراءته، وكلما أزحنا غشاوة أو غيمة وجدنا إننا ما زلنا نعانى بعض الهموم التي دفعت بمجموعة من المصريين المسيحيين الارتحال إلى عالم آخر حيث أبطال الرواية يكابدون مصائر ومحن ومآلات درامية مختلفة، لكنهم جميعًا يشتركون معًا خلال الرحلة المفعمة بالقسوة، في حيرة البحث عن إجابة لأسئلة الهوية كلها: ما معنى الوطن؟ ومعنى الوطنية المصرية بالذات؟ وكيف تكون مصريًا أساسًا؟ كما يصطدمون بمجتمع فرنسي في منعطف تاريخي، فرنسا لتوها انفجرت بالثورة، وانفجرت أفكار مائة عام من قبلها حول دور المواطن وفكرة المواطنة،عالم غارق في الغرابة والغربة في ظل مشهد تاريخي استثنائي مشبع بالارتباك والاضطراب، الناجمين عن أحداث الثورة الهائلة التي كانت قد عصفت للتو بمجتمع فرنسا بل وصل صداها، وداهمت تأثيراتها المزلزلة أغلب مجتمعات القارة الأوروبية.