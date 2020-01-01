-
الأربعاء 01 يناير 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

السبت.. ضحى عاصي تناقش "غيوم فرنسية" بمكتبة القاهرة الكبرى

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:39 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
طباعة
تقيم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، حفل توقيع ومناقشة لرواية "غيوم فرنسية" للكاتبة ضحى عاصي، الصادرة مؤخرًا عن دار ابن رشد للنشر والتوزيع، في تمام الساعة السادسة مساء السبت المقبل.

ومن المقرر أن يشارك في المناقشة كل من السفيرة مشيرة خطاب، الدكتور محمد عفيفي، والإعلامي جمال فهمي، ويديرها الكاتب الصحفي سيد محمود.

وما بين اكتشاف الإنسان من خلال شخصيات عادية وبسيطة كما يراها المجتمع فى روايتها" القاهرة 104"، تأخذنا مؤلفة رواية "غيوم فرنسية" إلى نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر؛ حيث تشتت الرؤى ويصعب الفهم في مفترق تاريخي كاشف لطبيعة العلاقة المركبة بين عناصر ومكونات نسيج المجتمع وأبناء الأرض الواحدة.

شخوص الرواية يدخلون بنا هذا العالم الراهن أمامنا، ولكننا قد نخطئ قراءته، وكلما أزحنا غشاوة أو غيمة وجدنا إننا ما زلنا نعانى بعض الهموم التي دفعت بمجموعة من المصريين المسيحيين الارتحال إلى عالم آخر حيث أبطال الرواية يكابدون مصائر ومحن ومآلات درامية مختلفة، لكنهم جميعًا يشتركون معًا خلال الرحلة المفعمة بالقسوة، في حيرة البحث عن إجابة لأسئلة الهوية كلها: ما معنى الوطن؟ ومعنى الوطنية المصرية بالذات؟ وكيف تكون مصريًا أساسًا؟ كما يصطدمون بمجتمع فرنسي في منعطف تاريخي، فرنسا لتوها انفجرت بالثورة، وانفجرت أفكار مائة عام من قبلها حول دور المواطن وفكرة المواطنة،عالم غارق في الغرابة والغربة في ظل مشهد تاريخي استثنائي مشبع بالارتباك والاضطراب، الناجمين عن أحداث الثورة الهائلة التي كانت قد عصفت للتو بمجتمع فرنسا بل وصل صداها، وداهمت تأثيراتها المزلزلة أغلب مجتمعات القارة الأوروبية.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 26 دقيقة

الحكومة تلغى نظام «الممارسة».. وتستبدله بـ«العدادات الكودية»

منذ حوالي 4 ساعات

«المترو» تطلق موبايل أبليكيشن وموقعًا إلكترونيًا لخدمة الركاب

منذ ساعتين و 47 دقيقة

«الأرصاد»: أمطار غزيرة ورعدية غدًا.. والقاهرة باردة ليلًا

منذ حوالي 19 ساعة

سيخ يخترق قلب عضو بفرقة سليم سحاب في المعادي

الصور

image description

التصميم المبدئي لنادي المحامين بالقاهرة الجديدة (صور)

image description

لقاء بين الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية في المنصورة (صور)

image description

الليثي وشيبة ومنة عطية.. شعبيات رأس السنة على النيل

image description

وائل جسار ورامي صبري يتألقان في حفل رأس السنة بمدينة نصر

image description

حكيم ودينا وأمينة «على النيل» في رأس السنة

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: أمطار غزيرة ورعدية غدًا.. والقاهرة باردة ليلًا

الحكومة تلغى نظام «الممارسة».. وتستبدله بـ«العدادات الكودية»

سيخ يخترق قلب عضو بفرقة سليم سحاب في المعادي

بعد إلغاء حلقته بـ«النهار».. أوكا وأورتيجا يوجهان رسالة لحمو بيكا

أيام زمان

تعرف على بابا نويل الفن المصري.. احترف المقالب وتوزيع الزمامير

قبلة انتهت بعلقة ساخنة.. حكايات فريد الأطرش في الكريسماس

أسرار ليلة رأس السنة في حياة تحية كاريوكا وعبد الحليم حافظ

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

نجم الساعة

تشمل «واحة» و«كلنا واحد».. خطة الداخلية لإعلاء حقوق الإنسان

الصحة

عكس التوقعات.. «اميلويد» لا يسبب الزهايمر

شرب الأطفال الحليب كامل الدسم يقلل الإصابة بالبدانة

علاج لفقدان الذاكرة قريبًا

بدانة الأطفال تؤثر على ذاكرتهم

الرئيس نيوز

إثيوبيا تنشر صورا حديثة تظهر تقدم البناء في سد النهضة

الوزراء يوافق على إلغاء نظام ممارسات الكهرباء

وثيقة| وصول سوريين للقتال في ليبيا.. والدفاع التركية تحدد مهام مرتزقتها

«العاصمة الإدارية»: الانتهاء من تشطيب واجهات الحي الحكومي بنسبة 100%

منوعات

«صلاح» يهنيء العالم بالعام الجديد 2020

«إيرباص» تتحدى «بوينج» وتسعى للصدارة

زراعة مليار شجرة بالطائرات المسيّرة لمكافحة التغير المناخى

العراق يستعيد آثارًا مهربة من تركيا

كشكول

تعرف علي 6 برامج جديدة بالتعليم المدمج بجامعة بني سويف

مجلس الوزراء: مشروع "مدينة العلوم والتكنولوجيا" من المشروعات القومية

ابنك سرحان طوال الوقت؟.. اعرفي السبب

مستشفى أطفال أسيوط الجامعى تنجح فى فحص وعلاج 77 ألف و401 مريض

إسلام سياسي

مركز الأزهر في 2019.. لم الشمل و التوعية الأسرية ورصد الفتاوى المتطرفة

فوق باريس ..«شيخ الكركرية» يصطحب مريديه فى جولة بالمنطاد الطائر إحتفالاً بالعام الجديد

«شيطان العام».. لماذا استحق أيمن نور اللقب عن مجمل أعماله فى 2019؟

الأزهر: أكثر من 30 ألف صهيوني اقتحموا ساحات «الأقصى» في 2019

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
سامحنا يا سيدى.. إننا نغير موعد ميلادك
ثروت الخرباوي
رسالة إلى السيد المسيح فى عيد مولده
منى رجب
سنة جديدة بروح جديدة
لواء.حمدى البطران
فى خيمة صفوان
المزيد

الثقافة

السبت.. ضحى عاصي تناقش "غيوم فرنسية" بمكتبة القاهرة الكبرى

«الناشرين المصريين» يقترح إهداء مكتبة لكل سفارة عربية

«ثقافة القاهرة» تحتفل برأس السنة

ثقافة القليوبية تناقش دور مؤسسات الدولة في مواجهة التطرف

صفحتنا ع الفيس بوك