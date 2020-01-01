عرض لوحات أصغر فنانة تشكيلية بمصر في الأوبرا غدًا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، معرضًا يُفتتح في السابعة مساء الخميس ٢ يناير بقاعة صلاح طاهر.



ويفتتح المعرض بعنوان "تحت اربعة" للطفلة روان جاسر التي صُنفت كأصغر فنانة تشكيلية في مصر، والتي تجاوزت الخمس سنوات من عمرها، وتنتمي إلى عائلة فنية.



وتعرض الفنانة الصغيرة أكثر من ١٠٠ لوحة مستخدمة الألوان الأكريلك والمائية تحاول من خلالها التعبير عما بداخلها بصدق شديد وتلقائية وعفوية فهي تصور الواقع كما تراه بعيناها الصغيرتين وبرؤيتها الخاصة جدًا.



وسبق أن أقامت الطفلة روان معرضها الأول بأتيليه القاهرة في نوفمبر ٢٠١٩ ولاقي نجاحًا كبيرًا، ويستمر المعرض حتى الثلاثاء ٧ يناير.