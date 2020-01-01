-
الأربعاء 01 يناير 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

توقيع بروتوكول ثلاثى لتوفير استشارات الصحة عبر التشخيص عن بُعد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:30 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
طباعة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثى، بشأن توفير الخبرات والاستشارات الصحية للمواطنين من خلال تطبيقات التشخيص عن بُعد.

وذلك بين وزارات: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووقع عنها الوزير الدكتور عمرو طلعت، والصحة والسكان ووقعت عنها الوزيرة الدكتورة هالة زايد، والتعليم العالي والبحث العلمي ووقع عنها الوزير الدكتور خالد عبدالغفار.
 
ويتمثل الهدف الرئيسي للبروتوكول في تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم منظومة الصحة والاستفادة من الموارد المتاحة لدى الوزارات المشاركة في البروتوكول والعمل على تكاملها؛ وذلك من أجل تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري وتخفيف العبء عنه.

ذلك إلى جانب رفع مستوى الرعاية والخدمات الصحية على مستوى الجمهورية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفير خدمة التشخيص الطبي بكفاءة عالية الجودة للمناطق المهمشة والمحرومة، وتطوير وصقل المستوى العلمي والمهاري للأطباء عن طريق إتاحة التواصل بين الخبرات المختلفة بين مقدمي الخدمات الصحية وتبادل المعرفة ورفع كفاءتهم، فيما يخص خدمات التشخيص عن بعد.

وقال وزير التعليم العالي: يهدف هذا البروتوكول إلى الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي في المستشفيات الجامعية للوصول لأكبر عدد من المرضى، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة بالوحدات الصحية، إلى جانب المساهمة في إنشاء قواعد بيانات للمرضى مُزودة بالتاريخ التشخيصي المرضى والعلاجي، فضلًا عن المساهمة في دعم متخذي القرار عن طريق إمدادهم ببعض التقارير والإحصائيات عن طريق أحدث التقنيات المتاحة.

من جانبه، أشار وزير الاتصالات إلى أنه بموجب هذا البروتوكول، توفر وزارة الاتصالات التقنيات المطلوبة من أجهزة وتطبيقات وخدمة خطوط الاتصال بسرعات مناسبة وخدمة الاستضافة الكاملة للمنظومة طوال مدة البروتوكول، بالإضافة إلى تركيب وتشغيل وحدات التشخيص عن بُعد في المستشفيات المنوطة بتشغيل الخدمة، والإشراف الفني ومراجعة الحلول الفنية الخاصة باستضافة وتأمين البرمجيات الخاصة بمنظومة تقديم الخدمات الطبية والصحية عن بعد.

وأضاف: كما تلتزم وزارة الاتصالات بتدريب وتأهيل منسقي المنظومة ومقدمي الخدمة المختارين من قبل وزارتي الصحة والتعليم العالي، لاستخدام البرمجيات والأجهزة الخاصة بالتشخيص والعلاج الطبي عن بُعد بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

من ناحيتها، قالت وزيرة الصحة: تقوم وزارة الصحة، بمقتضى هذا البروتوكول، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بتحديد أماكن وعناوين المنشآت الصحية المنوطة بتشغيل الخدمة، وكذلك الجهات المقدمة لخدمة التشخيص والاستشارات الطبية وذلك فور التوقيع على البروتوكول، وذلك للمرحلة الأولى، على أن يتم لاحقًا توفير باقي البيانات للمراحل التالية.

وأضافت: "كما توفر وزارة الصحة الأطباء المتخصصين للقيام بتشغيل أجهزة التشخيص عن بُعد في المستشفيات العامة والمركزية، وأيضًا الأطباء الاستشاريين في المستشفيات التخصصية، وكذلك الأطقم المعاونة لأداء العمل.

وتابعت الوزيرة: وفقًا للبروتوكول أيضًا، تنشأ وزارة الصحة غرفة مركزية لإدارة ومتابعة منظومة الاتصال والتشخيص والعلاج الطبي عن بعد للتنسيق بين مقدمي ومستقبلي الخدمة وإدارة كل الإجراءات العملية لتطبيق المنظومة، إضافة إلى تجهيز غرف مناسبة في المستشفيات لوضع الوحدات والأجهزة محل تطبيق المنظومة بالأماكن المراد تنفيذ المشروع بها، وتوفير منسقين تقنيين للمنظومة بكل مستشفى، وكذلك بالغرفة المركزية للمنظومة، وذلك لضمان كفاءة الاتصال وتوزيع المسئوليات والأعمال والمهام وإدارة المنظومة، وكذلك تخصيص الطاقم الطبي المسئول عن المنظومة بكل مستشفى، مع مراعاة العمل على حماية خصوصية وسلامة البيانات الخاصة بالمرضى في الوحدات الصحية والمستشفيات النموذجية من خلال صلاحيات الإدارة للبيانات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنفيذ أولى جلسات التشخيص عن بعد لأمراض الجلدية بأسوان التخصصي

وزيرة الصحة تدشن المرحلة الثانية من مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

وزير الاتصالات يتفقد وحدة التشخيص والعلاج عن بعد بأسوان

مدبولى يشهد مراسم توقيع بروتوكولات للارتقاء بـ"التأمين الصحى الشامل"

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

«المترو» تطلق موبايل أبليكيشن وموقعًا إلكترونيًا لخدمة الركاب

منذ يوم

تفاصيل جديدة لمبادرة منحة الـ1250 جنيهًا ببطاقة التموين (مستند)

منذ ساعتين و 26 دقيقة

100 مليون.. «الإحصاء» يكشف عدد المصريين داخل البلاد

منذ ساعة و 25 دقيقة

الحكومة تلغى نظام «الممارسة».. وتستبدله بـ«العدادات الكودية»

الصور

image description

التصميم المبدئي لنادي المحامين بالقاهرة الجديدة (صور)

image description

لقاء بين الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية في المنصورة (صور)

image description

الليثي وشيبة ومنة عطية.. شعبيات رأس السنة على النيل

image description

وائل جسار ورامي صبري يتألقان في حفل رأس السنة بمدينة نصر

image description

حكيم ودينا وأمينة «على النيل» في رأس السنة

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: أمطار غزيرة ورعدية غدًا.. والقاهرة باردة ليلًا

الحكومة تلغى نظام «الممارسة».. وتستبدله بـ«العدادات الكودية»

سيخ يخترق قلب عضو بفرقة سليم سحاب في المعادي

بعد إلغاء حلقته بـ«النهار».. أوكا وأورتيجا يوجهان رسالة لحمو بيكا

أيام زمان

تعرف على بابا نويل الفن المصري.. احترف المقالب وتوزيع الزمامير

قبلة انتهت بعلقة ساخنة.. حكايات فريد الأطرش في الكريسماس

أسرار ليلة رأس السنة في حياة تحية كاريوكا وعبد الحليم حافظ

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

نجم الساعة

تشمل «واحة» و«كلنا واحد».. خطة الداخلية لإعلاء حقوق الإنسان

الصحة

عكس التوقعات.. «اميلويد» لا يسبب الزهايمر

شرب الأطفال الحليب كامل الدسم يقلل الإصابة بالبدانة

علاج لفقدان الذاكرة قريبًا

بدانة الأطفال تؤثر على ذاكرتهم

الرئيس نيوز

إثيوبيا تنشر صورا حديثة تظهر تقدم البناء في سد النهضة

الوزراء يوافق على إلغاء نظام ممارسات الكهرباء

وثيقة| وصول سوريين للقتال في ليبيا.. والدفاع التركية تحدد مهام مرتزقتها

«العاصمة الإدارية»: الانتهاء من تشطيب واجهات الحي الحكومي بنسبة 100%

منوعات

«صلاح» يهنيء العالم بالعام الجديد 2020

«إيرباص» تتحدى «بوينج» وتسعى للصدارة

زراعة مليار شجرة بالطائرات المسيّرة لمكافحة التغير المناخى

العراق يستعيد آثارًا مهربة من تركيا

كشكول

تعرف علي 6 برامج جديدة بالتعليم المدمج بجامعة بني سويف

مجلس الوزراء: مشروع "مدينة العلوم والتكنولوجيا" من المشروعات القومية

ابنك سرحان طوال الوقت؟.. اعرفي السبب

مستشفى أطفال أسيوط الجامعى تنجح فى فحص وعلاج 77 ألف و401 مريض

إسلام سياسي

مركز الأزهر في 2019.. لم الشمل و التوعية الأسرية ورصد الفتاوى المتطرفة

فوق باريس ..«شيخ الكركرية» يصطحب مريديه فى جولة بالمنطاد الطائر إحتفالاً بالعام الجديد

«شيطان العام».. لماذا استحق أيمن نور اللقب عن مجمل أعماله فى 2019؟

الأزهر: أكثر من 30 ألف صهيوني اقتحموا ساحات «الأقصى» في 2019

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
سامحنا يا سيدى.. إننا نغير موعد ميلادك
ثروت الخرباوي
رسالة إلى السيد المسيح فى عيد مولده
منى رجب
سنة جديدة بروح جديدة
لواء.حمدى البطران
فى خيمة صفوان
المزيد

الثقافة

السبت.. ضحى عاصي تناقش "غيوم فرنسية" بمكتبة القاهرة الكبرى

«الناشرين المصريين» يقترح إهداء مكتبة لكل سفارة عربية

«ثقافة القاهرة» تحتفل برأس السنة

ثقافة القليوبية تناقش دور مؤسسات الدولة في مواجهة التطرف

صفحتنا ع الفيس بوك