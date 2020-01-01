تحرير 2159 مخالفة تموينية فى المنيا

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، من تحرير 2159 مخالفة تموينية، خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعينة على مدار شهر ديسمبر الماضي، بهدف ضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية.



وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير1457 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، جاءت ما بين 606 نقص بالوزن، 191 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 46 توقف عن العمل بدون عذر، 9 تصرف وتجميع، 40 عدم الاحتفاظ بالسجلات، 565 أخرى متنوعة ما بين (مطاحن - عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل – عدم حمل شهادة صحية – عدم نظافة أدوات العجن).



وفي مجال مراقبة ومتابعة الأسواق والسلع الغذائية، تم تحرير 702 مخالفة، منها 127 عدم إعلان أسعار، 22 منتهية الصلاحية، 36 بدون ترخيص، 9 أسطوانات، 66 جزارة، 37 مخالفة لقانون 113، 7 مخالفات مواد بترولية، 3 مخالفات غش تجارى، 225 تجار تموينيين، 170 مخالفة أخرى متنوعة.



وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه تم التحفظ على كل المضبوطات المخالفة، وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.