أماني الخياط تكشف تسريبات ومفاجآت جديدة حول الجماعة الإرهابية في برنامج "الكبسولة"

حقائق وتسريبات تكشف للمرة الأولى عن تنظيم الإخوان الإرهابي وقياداته تكشفها الإعلامية أماني الخياط، في برنامجها الجديد "الكبسولة"، الذي سينطلق يوم السبت المقبل، على قناة إكسترا نيوز.



برنامج "الكبسولة" شهد تحضيرات كبيرة على مدار الأشهر الماضية، لتجهيز مادة بحث وتسريبات قوية تكشف حقيقة أهداف للتنظيم الإرهابي.



وتكشف الحلقة الأولى بالصوت والصورة العديد من اللقاءات السرية التي تمت بين قادة التنظيم الإرهابي داخل مصر وخارجها، إلى جانب قراءة وتحليل ما جاء في هذه الوثائق والرسائل والفيديوهات لكشف حقيقة ما يسعى إليه التنظيم.



"الكبسولة" يعرض على شاشة اكسترا نيوز، يومي السبت والأحد من كل اسبوع، في الثامنة مساءً.