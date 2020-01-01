«الناشرين المصريين» يقترح إهداء مكتبة لكل سفارة عربية

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، اقتراحًا عبارة عن إهداء مكتبة صغيرة من الكتب لكل سفارة من سفارات الدول العربية تكون باسم اتحاد الناشرين المصريين.



ويأتي ذلك في إطار توطيد أواصر التعاون بين سفارات الدول العربية التي تقام فيها معارض للكتاب، وللتيسير على الناشرين المصريين في إجراءات استخراج تأشيرات السفر وغير ذلك من الإجراءات.



وأوضح الاتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أن على من يرغب في إهداء بعض إصداراته للسفارات العربية التكرم بتسجيل اسمه وموافاتنا بالكتب التي يرغب في عرضها بتلك السفارات، بما يتناسب مع ثقافة كل دولة من تلك الدول.