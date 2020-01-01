كردستان قلقة من هجوم السفارة الأمريكية بالعراق

قال رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، إن كردستان تنظر بقلق بالغ إلى الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد بمدينة الخضرا.



وأضاف رئيس إقليم كردستان، في نبأ عاجل نقلته فضائية "الحدث"، أن الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد مرفوض كليا، مؤكدا أن "الهجوم على السفارة الأمريكية يعرض مصالح العراق للخطر".



وأوضح رئيس إقليم كردستان، أن ممثلي الدول والدبلوماسيين من أمريكا ضيوف يجب احترامهم.



واقتحم مسلحون من ميليشيات موالية لإيران، السفارة الأمريكية في بغداد، أمس الثلاثاء، منهم أبو مهدي المهندس، وحميد الجزائري زعيم ميليشيا الخراساني.



ويقود المظاهرات، كلٌ من قيس الخزعللي، وهادي العامري زعيما ميليشيا العصائب، ورفع المحتجون شعارات مطالبة بإغلاق السفارة الأمريكية، وطرد السفير الأمريكي من العراق.



ورفع المحتجون، شعارات مطالبة بإغلاق السفارة الأمريكية وطرد السفير، في حين تمّ إخلاء الموظفين الأساسيين العاملين في السفارة، وأحرق مناصرو ميليشيات "حزب الله العراق"، العلم الأمريكي، أمام مبنى السفارة الأمريكية في بغداد.



وكان مناصرون للميليشيات، قد بدأوا بنصب خيام اعتصام لهم، أمام بوابة السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.



وضرب الجيش الأمريكي، مساء الأحد، مقارا لميليشيات عراقية موالية لإيران في كل من سوريا والعراق، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، ردا على استهداف الميليشيات المتكرر للقوات الأمريكية.



وقال "البنتاجون" في بيان رسمي، إن صواريخ الغارات التي نفذتها طائرات حربية طالت 5 أهداف لما يسمى "كتائب حزب الله العراقي" الموالية لإيران، الذي يرتبط ارتباط وثيقا بالحرس الثوري، الذي أدرجته واشنطن على قائمة الإرهاب قبل أشهر.