إعدام 10 آلاف كلب ضال في قنا خلال 2019

شنت مديرية الطب البيطري في قنا، العديد من الحملات على الكلاب الضالة التي أصبحت خطرًا يهدد المجتمع القنائي بعد تعرضها لكثير من المارة في الشوارع وخاصة الأطفال وكبار السن، وذلك خلال 2019.



وقال الدكتور أيمن عبد اللاه، وكيل مديرية الطب البيطري بقنا، إنه تم تشكيل فرق رصد ومتابعة للكلاب الضالة في الشوارع والميادين والمناطق الزراعية وتجمعات القمامة التي تلتف حولها.



وأضاف، أنه يتم التخلص من الكلاب وفقًا للأسس العلمية المتبعة في التخلص الآمن والصحي من الحيوانات الضالة بالشوارع، لافتًا إلى أنه تم إعدام ما يقرب من 10 ألاف كلب ضال خلال 2019.



وأشار، إلى أنه حال رصد أي تجمعات بشكل متكرر للكلاب الضالة في منطقة معينة على الأهالي، التوجه ببلاغ للمديرية حتى يمكنها التخلص منهم بشكل آمن ودون تعرض الأهالي لهم.