تحرير 97 قضية تموينية في المنوفية

شنت مديرية التموين بالمنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة على المخابز والمحال ومستودعات الغاز.



أسفرت الحملة عن تحرير 97 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز، 29 محضرًا لأصحاب المخابز لمخالفة المواصفات، 31 محضرًا لأصحاب المستودعات، و21 محضرًا لأصحاب المحلات.



ترأس الحملة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، والمقدم باهر عدلى رئيس مباحث التموين، تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية.

