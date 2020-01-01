بالأرقام.. 4 دول نستورد منها القمح (خاص)

كشف المحاسب نعماني نصر مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لهيئة السلع التموينية، أن إجمالي حجم الكميات المتعاقد عليها والمستوردة من القمح، بلغت 4 ملايين و835 ألف طن، منذ منتصف شهر يوليو الماضي، وحتى شهر يناير الجاري.



وقال نصر في تصريح خاص لـ"الدستور" أن هناك 4 بلاد رئيسية يتم استيراد القمح منها، بكميات كبيرة مثل روسيا ورومانيا وأوكرانيا وفرنسا لاستيراد القمح.



وأضاف نصر أنه تم استيراد نحو 2 مليون و830 ألف طن قمح من دولة وروسيا، وتحتل المركز الأول في استيراد القمح منها، وتليها المركز الثاني دولة أوكرانيا بكميات تصل نحو 845 ألف طن، وتليها المركز الثالث دولة رومانيا بكميات بلغت نحو 720 ألف طن، وتليها المركز الرابع دولة فرنسا بكميات بلغت نحو 340 ألف طن.