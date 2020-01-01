دمي حر.. السقا يكشف سبب اقتحامه منزل وكيل وزارة التعليم فجرا

قال الفنان أحمد السقا، إنه لا يتفاعل كثيرًا على السوشيال ميديا لأنه شخص "دمه حر"، ولن يطيق أن يسبه أحد أو يتهكم عليه أو على أسرته.



وأوضح أحمد السقا، في حواره مع برنامج "it's show time"، المُذاع على فضائية "cbc"، أنه عندما يرد على السوشيال ميديا يحاول أن يرد بأدب شديد مع منتقديه.



وروى السقا، موقفًا لأحد الأشخاص الذين فرغوا وقتهم لسبه بشكل يومي عبر السوشيال ميديا، وهو ما أثار دهشته، موضحا أنه تمكن من الوصول لهذا الشخص، وعرف عنوان منزله، وذهب إلى بيته في الرابعة فجرًا، وعندما رآه هذا الشخص سقط مغشيًا عليه.



وتابع أن هذا الشاب هو ابن وكيل وزارة التربية والتعليم، مضيفًا أنه قال لوالده: "ربي ابنك كويس، ابنك بيشتمني بأمي بقاله شهور، وأنا أمي ومراتي دوول خط أحمر يطيروا فيهم رقاب".