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حوادث

مصرع شخص وإصابة 8 في حادث بطريق مطار سوهاج

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:19 م
جريدة الدستور
محمود عبد العال
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أصيب 8 أشخاص ولقي آخر مصرعه، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة أجرة، وأخرى ملاكي على طريق مطار سوهاج الدولي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من الخدمات الأمنية بطريق مطار سوهاج، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين.

انتقل إلى مكان الواقعة، ضباط مباحث قسم مدينة سوهاج الجديدة، وتبين من الفحص حدوث تصادم بين سيارة أجرة "سوزوكي" وأخرى ملاكي، إثر انفجار إطار السيارة الأولى فاصطدمت بالثانية وجهًا لوجه.

نتج عن الواقعة مصرع شخص، وإصابة 8 بكسور وجروح متفرقة، وتم نقل الجثة لمستشفى سوهاج العام، و5 مصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، و3 مصابين للمستشفى العام.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

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