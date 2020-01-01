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سياسي

السبت.. جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:16 م
جريدة الدستور
محمد جعفر
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تنظم النقابة العامة للمحامين جلسة حلف اليمين لخريجي وخريجات كليات الحقوق بالجامعات المصرية، السبت المقبل، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وحضور بعض أعضاء مجلس النقابة العامة.

تعقد الجلسة بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، وتبدأ في الحادية عشرة ظهرًا، ويتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة، مع الالتزام بالبدلة الكاملة، والكرافتة، وروب المحاماة.

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