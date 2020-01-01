بالفسيخ والبصل.. أحمد الفيشاوي يحتفل برأس السنة
الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:16 م
هدير شعراويطباعة
نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورة له أثناء الاحتفال برأس السنة، وهو يأكل فسيخ وبصل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".
وكتب الفيشاوى، على الفيديو: "احتفالى بليلة رأس السنة".
من ناحية أخرى، يشارك "الفيشاوي" في بطولة فيلم "أشباح أوروبا" مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ومن المقرر طرحه قريبًا في دور العرض السينمائي.
وكتب الفيشاوى، على الفيديو: "احتفالى بليلة رأس السنة".
من ناحية أخرى، يشارك "الفيشاوي" في بطولة فيلم "أشباح أوروبا" مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ومن المقرر طرحه قريبًا في دور العرض السينمائي.