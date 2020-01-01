حقيقة منحة الـ200 جنيه على بطاقات التموين

قال محمد راشد عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعادت عددًا كبيرًا من البطاقات التموينية المتوقفة بعد أن قامت لجنة العدالة الاجتماعية والجهات المختصة بمراجعتها وفحصها والبت النهائي بشكل نهائي، وقامت بصرف مقررات تموين يناير الجاري.



وأوضح "راشد" في تصريح لـ"الدستور" أن البطاقات لديها رصيد كل فرد 50 جنيهًا حتى الفرد الرابع، وأزيد من ذلك يحصل على 25 جنيهًا، ولا يوجد أي أرصدة أخرى على البطاقات.



جاء ذلك ردًا على المواطنين الذين أشاعوا صرف منحة 200 جنيه للفرد الواحد بدءًا من الشهر الجاري حتى يونيو المقبل، مؤكدًا أن السيستم لم يضف أي دعم بزيادة نصيب الفرد خلال الشهر الجاري.