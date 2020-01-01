محمد رمضان يطرح «رايحين نسهر»

طرح الفنان محمد رمضان، أحدث أغنياته "رايحين نسهر"، على طريقة الفيديو كليب، بالتزامن مع احتفالات حلول عام 2020 الجديد.



وتخطت الأغنية 40 ألف مشاهدة خلال دقائق من طرحها عبر حسابه الرسمي على موقع "يوتيوب"، وهي من إخراج المخرج محمد سامي.



وفي سياق متصل، يستأنف المخرج محمد سامي، تصوير مسلسله الجديد "البرنس" مع النجم محمد رمضان؛ بعد انتهاء إجازة الكريسماس.



ويشارك فى بطولة العمل روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامى، رحاب الجمل، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين، والمقرر عرضه فى شهر رمضان 2020.