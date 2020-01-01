افتتاح المعرض السنوي لـ «المعلمين» بشمال سيناء

افتتح حسين سلامة عرادة، وكيل مديرية التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء، المعرض السنوي لنقابة المعلمين، والذي نظمته لجنة قسم ثالث العريش بالنقابة الفرعية للمعلمين بشمال سيناء.



وأبدى وكيل المديرية سعادته بافتتاح المعرض وما تقوم به النقابة من أعمال تخدم المعلمين والعاملين في التربية والتعليم.



كما وجه الشكر إلى جميع القائمين على هذا المعرض والجهات المتعاونة معهم لخدمة العاملين وأسرهم، موضحًا أن المعرض يضم ملابس للرجال والنساء والأطفال من موديلات مختلفة وبأسعار في متناول الجميع حيث تقدم النقابة تسهيلات في السداد لجميع العاملين في التربية والتعليم بما يتناسب مع ظروفهم المادية، ويتم البيع بالنقد والتقسيط.



المعرض تحت رعاية عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وبإشراف محمد البحيري نقيب المعلمين وجهاد المسلماني أمين النقابة وفاروق قطامش رئيس لجنة قسم ثالث العريش وأشرف الشوربجي أمين لجنة قسم ثالث وخالد راشد أمين الصندوق.