«تعليم شمال سيناء»: طلاب «أولى ثانوي» ينتظرون وصول «التابلت»

قال عبد العزيز عطية مدير تعليم شمال سيناء، إن المديرية لم تستلم حتى الآن تابلت الصف الأول الثانوي، مشيرا إلى أنهم أرسلوا إحصائية بعدد الطلاب لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.



وأكد فى تصريح خاص للدستور أن طلاب الصف الثاني الثانوي سيستخدمون التابلت فى امتحانات التيرم الأول، أما طلاب أولى ثانوي هم الآن فى إنتظار وصول التابلت للمحافظة.



وأضاف عبد العزيز: مدارس بمحافظة شمال سيناء مستعدة للامتحانات يوم 11 يناير الجاري، مشيرًا إلى أنه يتابع إستعدادت المدارس بنفسه بجولات ميدانية حتى يطمئن على كافة التفاصيل، مشيرًا إلى أن التابلت لم يصل حتى الآن ولكن المدارس مستعدة له.