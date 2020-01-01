«تنقية الضمير».. هكذا استقبل كاثوليك الإسكندرية 2020

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن كنيسة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بغيط العنب بالإسكندرية احتفلت بختام عام ٢٠١٩، حيث أقيمت صلاة القداس الإلهي الاحتفالي الذي ترأسه الأب ميشيل شفيق راعي الكنيسة.



وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الأب ميشيل ألقى كلمة العظة، حول أية الرسالة إلى عبرانيين ٣: ١٥ "اليوم إذا سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم".



وركزت الكلمة الروحية حول الإصغاء إلى صوت الروح القدس في تنقية الضمير الذاتي، والمصالحة مع الله والآخر خاصة مع بداية العام الجديد.