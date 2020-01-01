«لعبة الدفاع».. لعنة سفارات أمريكا مستمرة لأكثر من 50 عامًا

سفارة واشنطن في ميدان جروزفينور في لندن عام 1968









سفارة واشنطن في سايجون في فيتنام 1975









السفارة الأمريكية في طهران 1979









ميدان تيانانمن في الصين 1989









السفارة الأمريكية في نيروبي بكينيا، ودار السلام بتنزانيا 1998

القنصلية الأمريكية ببنغازي في ليبيا 2012

تاريخ طويل من الانتقالات والاحتجاجات والتفجيرات والهجمات وأعمال الحصار حول سفارات واشنطن في دول العالم، ووسط عمليات العنف التي اندلعت بمحيط السفارة الأمريكية في بغداد، وبينما لا تزال قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تثير الدول في الشرق الأوسط وغيرها من المناطق، وخاصة بعد نقل سفارة بلاده إلى القدس والتعدي على الشئون الداخلية لبعض الدول، فإن التظاهرات وثورات الغضب والتحركات الدولية والدبلوماسية والشعبوية ضده تتزايد.ولم تكن الأحداث الحالية حول محيط السفارة الأمريكية بالعراق هي الأولى في تاريخها ولكنها شهدت تلك اللعنة لأكثر من 50 عاما، وذلك بوصفها مواقع عملية ورمزية للحكومات، فقد كانت السفارات دائما مسرحًا للاحتجاجات السياسية والدينية أيضا، وكانت عرضة لهجمات أكثر دموية، وخاصة سفارات واشنطن كونها القوى العظمى التي كانت تثير بقراراتها العدائية والتي تدعو للحروب وغيرها من افتعال الأزمات.ونستكشف في التقرير التالي تاريخ من الحصار والمعارك والغارات والهجمات على البعثات الأمريكية في دول العالم:السفارة الأمريكية في جروزفينور في بريطانيا، شهد شهرة عالمية فى عام 1968 عندما تحولت مظاهرة ضد حرب فيتنام أمام السفارة إلى أعمال عنف، وقد سار نحو 8 آلاف من المتظاهرين الشباب في مظاهرة في ساحة ترافلجار في 17 مارس 1968، وكانت ضمن المتظاهرين الممثلة والناشطة فانيسا ريدجريف، التي أرادت تسليم رسالة إلى السفارة وإلى الولايات المتحدة ككل ضد حرب فيتنام.ودخل المتظاهرون بالفعل إلى ساحة سفارة واشنطن وكان هناك أكثر من ألف شرطى ينتظرون وربما 2000 متفرج من بينهم نواب من حزب المحافظين، واندلعت معركة شرسة واحتدمت لأكثر من ساعة، وقد ألقى المتظاهرون الذين اقتحموا السفارة، الطين والحجارة وقنابل الدخان.وأصيب أكثر من 80 شخصا، من الشرطة والمتظاهرين، وجرح أكثر من 200 شخص، وكان العنف الذى وقع فى أحد أكثر المناطق تقدما فى لندن لحظة صادمة وكان ضمن موجة من الاحتجاجات العالمية ضد الحرب في فيتنام وهو ما أضاف الكثير من الضغوط على الحكومة الأمريكية للانسحاب من فيتنام.حاصرت القوات الفيتنامية سفارة واشنطن في مدينة سايجون وبدأ عمليات الإجلاء من داخل السفارة الأمريكية وقد تم نقل حوالى 7 آلاف شخص من السفارة ومواقع أخرى في سايجون في الساعات التي سبقت سقوط المدينة، وذلك وسط غيوم من الدخان حيث أحرق المسؤولون الأمريكيون وثائق سرية كانت داخل السفارة، وأصبح ما حدث رمزا للانسحاب الأمريكي وأصبح رمزا لفشل السياسة الأمريكية على نطاق واسع فى الحرب التى أدت إلى مصرع الملايين من المدنيين والجنود الفييتناميين وقرابة 60 ألف جندى أمريكى.وكانت هناك حشود يائسة معظمها من المدنيين الفيتناميين الذين تجمعوا حول بوابات السفارة، تشاهد ما تقوم به القوات الفيتنامية ضد البعثة الأمريكية داخل السفارة، وعند سقوط سايجون، أغلقت السفارة لمدة عقدين من الزمان وعندما عادت العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وفيتنام فى عام 1995، انتقلت السفارة الأمريكية إلى هانوي، لكن المبنى القديم هدم، وأصبحت السفارة الامريكية في فيتنام جزءا من حديقة داخل مقر القنصلية الأمريكية العامة فى مدينة "هو شى مينه" الآن.ومن أشهر أعمال الحصار التي طالت السفارات الأمريكية حول العالم ما حدث في نوفمبر 1979، حيث أصبحت السفارة الأمريكية في طهران مركز للأحداث التي غيرت العالم، وأسرعت بنهاية رئاسة جيمي كارتر، وأنهت أيضا العلاقات الأمريكية مع إيران.واجتاح مسلحون من الطلبة مبنى السفارة وسيطروا على المبنى وقاموا باحتجاز دبلوماسيين فى عملية حصار كان من المقرر ان تستمر بضعة أيام، ولكن أخبار السيطرة والاحتجاز انتشرت في إيران والعالم، وأثارت صور الأمريكيين معصوبي العينين غضبا دوليا.وعلى الرغم من إطلاق سراح 14 رهينة في بداية العملية، تم احتجاز 55 آخرين لأكثر من عام في ظروف غامضة، فقد تعرضوا للحبس الانفرادي والإذلال وحتى الإعدامات الوهمية، من بين إجراءات أخرى، حتى تم إطلاق سراحهم في يناير 1981، بعد ساعات من تولي رونالد ريجان منصب الرئيس.ولم يعاد مبنى السفارة في طهران مطلقا وقد تحول المبنى إلى متحف تحت لافتة تقول "متحف حديقة مكافحة الغطرسة"، وتعقد المظاهرات سنويا خارجه في ذكرى احتجاز الرهائن، مع هتافات وصيحات "الموت لأمريكا".ومن ضمن الأحداث التي أثارت الجدل حول السفارة الامريكية ما حدث في 13 يونيو 1989 حيث تعرضت السفارة الأمريكية في الصين الى هجوم الحكومة الصينية بينما كان المنشق الصيني فانج لي شي لاجئا داخلها، وكان ذلك بعد يوم من انسحاب الدبابات اثناء الاحتجاجات فى ميدان تيانانمن فى أوائل يونيو، وهرب الطلاب الى منازلهم، إلا إنه قد غادر أحد المنشقين الصينيين الاكثر شهرة جامعته الخاصة للبحث عن ملجأ فى السفارة الامريكية فى بكين، وهو الفيزيائي فانج ليتشي وزوجته لي شوكسيان وكانوا على قائمة المطلوبين لدورهم في إثارة التمرد ضد الحزب الحاكم في الصين، وأمرت واشنطن السفارة بقبول لجوء الزوجين.وبقى الزوجان في السفارة الأمريكية ما يقرب من عام، وظل فانج عالما محترما، يواصل نشر البحوث في حين أنه قيد الإقامة الجبرية، كما كتب مقالا مؤثرا يقول فيه أن الانتفاضة سوف تنسى قريبا في الصين بسبب سيطرة الحزب الشيوعي على وسائل الإعلام والتعليم، وهي رؤية أثبتت صحتها إلى حد كبير فيما بعد.وانتهت المفاوضات الرامية الى نقل الزوجين من الصين فى النهاية مع هنرى كيسنجر الدبلوماسى الأمريكى المحنك وتدخلت الحكومة اليابانية التي وعدت بإعادة تقديم القروض إذا ما تم حل مشكلة فانج وقد نقل جوا إلى الولايات المتحدة، حيث أمضى بقية حياته هناك.ومن ضمن أحداث التفجير الكبيرة ما حدث في كينيا وتنزانيا حيث دمرت سفارتي واشنطن في العاصمتين نيروبي ودار السلام بشاحنات مفخخة بالقرب من المقرات السفارة في أغسطس 1998، وأسفرت الهجمات عن مقتل 224 شخصا وإصابة أكثر من 4 آلاف شخص، ولا زالت تلك الهجمات الأكثر دموية في زمن "السلم" على أي بعثة أمريكية.وقد اتهمت الحكومة الأمريكية تنظيم القاعدة واسامة بن لادن بتورطهم في تلك التفجيرات وقدمت السلطات الأمريكية جائزة بقيمة 5 ملايين دولار للحصول على اي معلومات تؤدي إلى اعتقاله، بعد تلك الأحداث واضافته إلى قائمة المطلوبين.ومن أهم الأحداث القريبة نسبيا والتي طالت البعثات الأمريكية في دول العالم، هو ما حدث في القنصلية الأمريكية في بنغازي حيث اندلعت الاحتجاجات التي قامت بها مجموعة مسلحة في 11 سبتمبر 2012 حيث تعرضت البعثة الأمريكية في بنغازي وهي قنصلية بدلا من سفارة، لأنها لم تكن في العاصمة للهجوم والإحراق، في غارة أسفرت عن مقتل السفير الأمريكي كريس ستيفنز وثلاثة أمريكيين آخرين، واعتبرت العملية في وقت لاحق هجوما إرهابيا.وأدت تلك الغارة إلى تقليص الشهية الغربية للتدخل في ليبيا خاصة أن الربيع العربي أغرق المنطقة في العنف من سوريا إلى ليبيا.