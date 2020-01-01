-
الأربعاء 01 يناير 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلماني عراقي يكشف سبب وجود مليشيات إيرانية أمام السفارة الأمريكية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:07 م
جريدة الدستور
هبه محمد
طباعة
قال البرلماني العراقي السابق عمر عبدالستار، اليوم الأربعاء، إن الميليشيات الإيرانية تستهدف السفارة الأميركية للضغط، لتمرير مرشحها لرئاسة الحكومة العراقية، حسبما أفادت فضائية "الحدث" الإخبارية.

واقتحم مسلحون من ميليشيات موالية لإيران السفارة الأميركية في بغداد، أمس الثلاثاء، منهم أبو مهدي المهندس، وحميد الجزائري زعيم ميليشيا الخراساني.

ويقود المظاهرات كلٌ من قيس الخزعللي، وهادي العامري زعيما ميليشيا العصائب، ورفع المحتجون شعارات مطالبة بإغلاق السفارة الأميركية، وطرد السفير الأمريكي من العراق.

ورفع المحتجون شعارات مطالبة بإغلاق السفارة الأميركية وطرد السفير، في حين تمّ إخلاء الموظفين الأساسيين العاملين في السفارة، وأحرق مناصرو ميليشيات "حزب الله العراق"، العلم الأميركي، أمام مبنى السفارة الأميركية في بغداد.

وكان مناصرون للميليشيات قد بدأوا بنصب خيام اعتصام لهم أمام بوابة السفارة الأميركية في العاصمة العراقية، الثلاثاء.

وضرب الجيش الأميركي، مساء الأحد، مقارا لميليشيات عراقية موالية لإيران في كل من سوريا والعراق، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، ردا على استهداف الميليشيات المتكرر للقوات الأميركية.

وقال "البنتاجون" في بيان رسمي، إن صواريخ الغارات التي نفذتها طائرات حربية طالت 5 أهداف لما يسمى "كتائب حزب الله العراقي" الموالية لإيران، الذي يرتبط ارتباط وثيقا بالحرس الثوري، الذي ادرجته واشنطن على قائمة الإرهاب قبل أشهر.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

«2000 دولار شهريًا».. القصة الكاملة لمرتزقة أردوغان في ليبيا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

100 مليون.. «الإحصاء» يكشف عدد المصريين داخل البلاد

منذ يوم

بينهم مصريان.. أغنى 8 مليارديرات عرب فى 2019

منذ أقل من ساعتين

السجن 10 سنوات لـ«دجال» عاشر مئات السيدات في إمبابة

الصور

image description

التصميم المبدئي لنادي المحامين بالقاهرة الجديدة (صور)

image description

لقاء بين الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية في المنصورة (صور)

image description

الليثي وشيبة ومنة عطية.. شعبيات رأس السنة على النيل

image description

وائل جسار ورامي صبري يتألقان في حفل رأس السنة بمدينة نصر

image description

حكيم ودينا وأمينة «على النيل» في رأس السنة

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: أمطار غزيرة ورعدية غدًا.. والقاهرة باردة ليلًا

الحكومة تلغى نظام «الممارسة».. وتستبدله بـ«العدادات الكودية»

سيخ يخترق قلب عضو بفرقة سليم سحاب في المعادي

بعد إلغاء حلقته بـ«النهار».. أوكا وأورتيجا يوجهان رسالة لحمو بيكا

أيام زمان

تعرف على بابا نويل الفن المصري.. احترف المقالب وتوزيع الزمامير

قبلة انتهت بعلقة ساخنة.. حكايات فريد الأطرش في الكريسماس

أسرار ليلة رأس السنة في حياة تحية كاريوكا وعبد الحليم حافظ

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

نجم الساعة

تشمل «واحة» و«كلنا واحد».. خطة الداخلية لإعلاء حقوق الإنسان

الصحة

عكس التوقعات.. «اميلويد» لا يسبب الزهايمر

شرب الأطفال الحليب كامل الدسم يقلل الإصابة بالبدانة

علاج لفقدان الذاكرة قريبًا

بدانة الأطفال تؤثر على ذاكرتهم

الرئيس نيوز

إثيوبيا تنشر صورا حديثة تظهر تقدم البناء في سد النهضة

الوزراء يوافق على إلغاء نظام ممارسات الكهرباء

وثيقة| وصول سوريين للقتال في ليبيا.. والدفاع التركية تحدد مهام مرتزقتها

«العاصمة الإدارية»: الانتهاء من تشطيب واجهات الحي الحكومي بنسبة 100%

منوعات

«صلاح» يهنيء العالم بالعام الجديد 2020

«إيرباص» تتحدى «بوينج» وتسعى للصدارة

زراعة مليار شجرة بالطائرات المسيّرة لمكافحة التغير المناخى

العراق يستعيد آثارًا مهربة من تركيا

كشكول

تعرف علي 6 برامج جديدة بالتعليم المدمج بجامعة بني سويف

مجلس الوزراء: مشروع "مدينة العلوم والتكنولوجيا" من المشروعات القومية

ابنك سرحان طوال الوقت؟.. اعرفي السبب

مستشفى أطفال أسيوط الجامعى تنجح فى فحص وعلاج 77 ألف و401 مريض

إسلام سياسي

مركز الأزهر في 2019.. لم الشمل و التوعية الأسرية ورصد الفتاوى المتطرفة

فوق باريس ..«شيخ الكركرية» يصطحب مريديه فى جولة بالمنطاد الطائر إحتفالاً بالعام الجديد

«شيطان العام».. لماذا استحق أيمن نور اللقب عن مجمل أعماله فى 2019؟

الأزهر: أكثر من 30 ألف صهيوني اقتحموا ساحات «الأقصى» في 2019

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
سامحنا يا سيدى.. إننا نغير موعد ميلادك
ثروت الخرباوي
رسالة إلى السيد المسيح فى عيد مولده
منى رجب
سنة جديدة بروح جديدة
لواء.حمدى البطران
فى خيمة صفوان
المزيد

الثقافة

السبت.. ضحى عاصي تناقش "غيوم فرنسية" بمكتبة القاهرة الكبرى

«الناشرين المصريين» يقترح إهداء مكتبة لكل سفارة عربية

«ثقافة القاهرة» تحتفل برأس السنة

ثقافة القليوبية تناقش دور مؤسسات الدولة في مواجهة التطرف

صفحتنا ع الفيس بوك