برلماني عراقي يكشف سبب وجود مليشيات إيرانية أمام السفارة الأمريكية

قال البرلماني العراقي السابق عمر عبدالستار، اليوم الأربعاء، إن الميليشيات الإيرانية تستهدف السفارة الأميركية للضغط، لتمرير مرشحها لرئاسة الحكومة العراقية، حسبما أفادت فضائية "الحدث" الإخبارية.



واقتحم مسلحون من ميليشيات موالية لإيران السفارة الأميركية في بغداد، أمس الثلاثاء، منهم أبو مهدي المهندس، وحميد الجزائري زعيم ميليشيا الخراساني.



ويقود المظاهرات كلٌ من قيس الخزعللي، وهادي العامري زعيما ميليشيا العصائب، ورفع المحتجون شعارات مطالبة بإغلاق السفارة الأميركية، وطرد السفير الأمريكي من العراق.



ورفع المحتجون شعارات مطالبة بإغلاق السفارة الأميركية وطرد السفير، في حين تمّ إخلاء الموظفين الأساسيين العاملين في السفارة، وأحرق مناصرو ميليشيات "حزب الله العراق"، العلم الأميركي، أمام مبنى السفارة الأميركية في بغداد.



وكان مناصرون للميليشيات قد بدأوا بنصب خيام اعتصام لهم أمام بوابة السفارة الأميركية في العاصمة العراقية، الثلاثاء.



وضرب الجيش الأميركي، مساء الأحد، مقارا لميليشيات عراقية موالية لإيران في كل من سوريا والعراق، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، ردا على استهداف الميليشيات المتكرر للقوات الأميركية.



وقال "البنتاجون" في بيان رسمي، إن صواريخ الغارات التي نفذتها طائرات حربية طالت 5 أهداف لما يسمى "كتائب حزب الله العراقي" الموالية لإيران، الذي يرتبط ارتباط وثيقا بالحرس الثوري، الذي ادرجته واشنطن على قائمة الإرهاب قبل أشهر.