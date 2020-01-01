إحباط بيع 61 ألف لتر بنزين فى السوق السوداء بالعمرانية

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من ضبط المدير المسئول عن محطة مواد بترولية لتجميعه كميات كبيرة من البنزين والسولار، تمهيدًا لطرحها في الأسواق السوداء، بالعمرانية.



وردت معلومات لضباط مباحث التموين والتجارة بمديرية أمن الجيزة، مفادها تجميع المدير المسئول عن محطة وقود لتموين السيارات بالعمرانية، كميات كبيرة من البنزين والسولار، تمهيدًا لطرحها في الأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمداهمة المحطة المشار إليها تم ضبط 61500 لتر بنزين 92 - 95 وسولار" خلاف الرصيد الأصلى للمواد البترولية بالمحطة المثبت دفتريًا دون التعاقد مع الجهات المختصة لبيعها بأزيد من السعر الرسمى في السوق السوداء، قدرت المضبوطات بقيمة مالية 125473 جنيهًا تقريبًا.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.