سقوط عصابة لسرقة السيارات ومساومة أصحابها فى الجيزة

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اليوم الأربعاء، القبض على عاطلين؛ لاتهامهما بسرقة 8 سيارات، وإعادتها لأصحابها مقابل الحصول على مبالغ مالية.



توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطلين في سرقة عدد من السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" مُتخذين من دوائر "أول وثان أكتوبر، بولاق الدكرور، والدقى" مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكابهما 8 حوادث بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط سيارتين من ضمن السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.



وأضافا أنهما أعادا باقى السيارات المستولى عليها لمالكيها عقب التحصل منهم على مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة للتحقيق.