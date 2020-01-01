القبض على عاطلين سرقا محتويات 8 شقق بإمبابة

تمكنت مباحث الجيزة، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطلين، لاتهامهما بسرقة محتويات 8 شقق في منطقة إمبابة.



وتم إعداد كمين للمتهمين والقبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة محتويات 8 شقق، وتم بإرشاد هما ضبط جميع المسروقات لدى عميلهم مالك محل مصوغات ذهبية، ومالك محل أجهزة كهربائية.



بمواجهتهما أقرا بما جاء باعترافات المتهمان، وأضافا بسابقة علمهما بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.



واعترف العاطلان بإنفاق المبالغ المالية من متحصلات بيع المسروقات على متطلباتهما الشخصية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.