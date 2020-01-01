ضبط 109 مكبرات صوت خلال 4 أيام بأحياء الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية حملات لمنع مكبرات الصوت الخاصة بالباعة الجائلين في جميع الأحياء للقضاء على التلوث السمعي، في ضوء تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حيث تم ضبط 109 حالات مكبرات صوت خلال تلك الحملات علي مدار 4 أيام من 27 وحتي 30 ديسمبر 2019.





وأسفرت الحملات التي شنت بحي المنتزه أول عن ضبط 44 حالة مكبرات صوت وميكروفونات، وفي حي المنتزه ثان أسفرت عن 7 حالات، وفي حي غرب 21 حالة تحفظ علي مكبرات الصوت. وفي حي العجمي 7 حالات، وفي حي الجمرك 12 حالة، أما في أحياء العامرية ومركز ومدينة برج العرب أسفرت الحملات عن 18 حالة.





وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أصدر قرارًا إلى جميع الأجهزة التنفيذية، بالبدء فى القيام بحملات مكبرة لمنع مكبرات الصوت الخاصة بالباعة الجائلين علي مستوي أحياء الإسكندرية، وذلك ابتداء من يوم الجمعة الماضي، مشددا علي جميع المسئولين باتخاذ كل الإجراءات لتنفيذ تلك الحملات، مؤكدًا أنه لن يسمح بأى تقصير في حق المواطن السكندري.