سقوط لص سيارات في البساتين

ألقت مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على سائق تخصص في سرقة محتويات السيارات، في البساتين.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغًا لقسم شرطة البساتين، من "فؤاد. م" 40 سنة، مدير بشركة للتجارة والمقاولات في حلوان.



وأفاد بأنه ركن سيارته وبعودته اكتشف كسر زجاج السيارة الخلفي الأيمن وسرقة جهاز "لاب توب ماركة ديل" من داخلها.



بإجراء التحريات تم تحديد السيارة المستخدمة في ارتكابها ملك "يحيى. ع" 34 سنة، سائق، وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة.



عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه أثناء استقلاله السيارة.



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بكسر الزجاج باستخدام حجر، وبتطوير مناقشته للربط بينه والقضايا المجهولة اعترف بسرقة 12 ألف جنيه، وسيارة وأجهزة لاب توب من مساكن.



تحرر المحضر رقم 28720 لسنة 2019م جنح القسم، وتم إخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة للتحقيق.