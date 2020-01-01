توزيع 22 ألف ممرض لسد العجز فى جميع المستشفيات

أكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان للإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أنه تم توزيع 21 ألفًا و627 ممرضًا وممرضة من أفراد هيئة التمريض لسد العجز بجميع المستشفيات وتعزيز الأقسام الحرجة على مستوى الجمهورية.



وأوضح أنه تم تكليف 9818 خريجًا من المعاهد الفنية الصحية شعبة تمريض، بالإضافة إلى 4856 خريجًا من المعاهد الفنية للتمريض التابعة للجامعات، كما تم تكليف 1343 خريجًا من المعاهد الفنية الصحية شعبة الأجهزة الطبية، مضيفًا أنه تم الانتهاء من تكليف 5610 خريجين من كليات التمريض دفعة 2017 امتياز 2018.



وقال إنه تم عمل زيارات ميدانية لدراسة الشكاوى الفنية التي ترد من أفراد هيئة التمريض على مستوى الجمهورية، كما تم إلحاق العاملين بالإدارة لاستكمال الدراسات العليا والدورات التدريبية وورش العمل، طبقًا لكل تخصص على حدة، في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية، وبما يسهم في حصول المريض على أفضل خدمة صحية.