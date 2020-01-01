مصدر: تشغيل البطاقات التموينية الموقوفة

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن اليوم قد تم تشغيل كافة البطاقات التموينية الموقوفة بسب التظلمات، وأنه على مدار الأسبوع سيتم تشغيل باقي البطاقات المتوقفة تبعا، وقد أكد على ذلك أيضا عدد من بدالي التموين، مع بداية صرف السلع التموينية لهذا الشهر.



وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية كانت أعلنت انتهاء اللجان المختصة بفحص تظلمات البطاقات التموينية، حيث تم الانتهاء من فحص 6 ملايين تظلم تم استلامها منذ بداية مهلة التظلمات.. تم إعادة 2 مليون و650 ألف مواطن خلال الأسابيع الماضية بعد ثبوت استحقاقهم للدعم.



ومن جهة أخرى رفضت وزارة التموين رسميًا إعلان التفاصيل، وطالبت بانتظار بيان رسمي بالتفصيل،

حيث إن الوزارة تخدم حوالي 64 مليون مستخدم من خلال البطاقات التموينية للسلع، و62 مليون مستخدم لبطاقات الخبز، موضحًا أن ميزانية الوزارة وصلت إلى 89 مليار جنيه في موازنة العام الحالي.