الانتهاء من تدريب 17 ألف ممرض في 2019

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الانتهاء من تدريب 17ألفًا و419 ممرض وممرضة من خلال 308 ورشة عمل تدريبية على مدار عام 2019 الماضي، وذلك في إطار رفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية من التمريض وضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تدريب 1326 ممرضًا وممرضة بوحدات الرعاية الصحية على رأس العمل، بالإضافة إلى تدريب 7813 ممرضًا وممرضة بالمستشفيات، مضيفًا أنه تم تدريب 1337 في مجال الرعاية الأولية بالإضافة إلى تدريب 3926 بمستشفيات الرعاية العلاجية.



وأشار إلى أنه تم تدريب 1630 ممرضة في مجال الرعاية الأولية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، كما تم تدريب 12 أخصائي تمريض بالإدارة المركزية للتمريض لإعدادهم كمتدربين إنعاش قلبي رئوي.