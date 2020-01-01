سنة حبس لعاطلين بتهمة البلطجة في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطلين بالحبس سنة، لاتهامهما باستعراض القوة وحيازة سلاح ناري، في المرج.



وأسندت النيابة العامة للمتهمين "حازم. ا"، عاطل، و"طه. ك"، عاطل، تهمة حيازة وإحراز سلاح ناري، واستعراض القوة ضد المجني عليه "عماد. ق" عامل، وإلحاق الأذى بآخرين، بأن ضربا المجني عليه وأطلقوا أعيرة نارية عليه، وأحدثوا إصابة شقيقه.



كان قسم شرطة المرج تلقى بلاغًا بنشوب مشاجرة بين المتهمين وآخرين بدائرة القسم، وبالتوجه لمكان البلاغ تبين ترويع المتهمين المواطنين وإصابة المجني عليه، فتم القبض عليهما وبتفتيشهما عثر على الأسلحة النارية.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة التي قررت إحالتهما للمحاكمة.