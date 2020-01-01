محافظ الجيزة: 230 مليون جنيه لتطوير منظومة الطرق والمحاور



جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء، أعضاء مجلس النواب عن دوائر "البدرشين - العياط - الصف - أطفيح"، بحضور المهندس محمود فوزي، السكرتير المساعد، ورؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات.



وأضاف راشد: "إن المحافظة تسعى جاهدة لتدبير اعتمادات مالية إضافية لاستغلالها؛ للنهوض بمستوى الطرق بعدد من القطاعات التي تم رصد حاجتها للتطوير"، موضحًا أنه تم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بشوارع "شكري القوتلي - الجيش - المدبح" بمركز ومدينة العياط، حيث تم تخصيص 8 ملايين جنيه كاعتماد أولي للبدء في تنفيذ أعمال الرصف بها.



وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بشوارع " يوسف السباعي - الجيش - الكرنك" بمركز ومدينة الصف؛ تمهيدًا للبدء في تنفيذ أعمال الرصف لها، مؤكدًا أهمية اللقاء الدوري مع أعضاء مجلس النواب، من أجل التكاتف والتعاون للعمل على الارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، ولتحقيق مستوى معيشي أفضل ينال رضاء المواطنين.





ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تشغيل محطة الصرف الصحي بقرية "مزغونة" في البدرشين، وجار العمل على تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية.



وفي السياق ذاته، انتهت المحافظة من رفع 200 طن مخلفات بطريق مصرف ترسا الكنيسة بنطاق مركز ومدينة أبوالنمرس، وذلك خلال حملات استمرت على مدار يومين، حيث جاءت تلك الحملات استجابة لمطالب المواطنين، إضافة إلى رفع 400 طن مخلفات من منطقة أرض المطاحن من خلال هيئة النظافة والتجميل، وذلك عقب الجولة التي قام بها المحافظ بالمنطقة؛ للوقوف على حالة النظافة بها.

قال محافظ الجيزة، أحمد راشد، إنه تم تخصيص 230 مليون جنيه لتنفيذ أعمال الرصف، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري؛ لتطوير منظومة الطرق والمحاور.