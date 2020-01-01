-
الأربعاء 01 يناير 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الجيزة: 230 مليون جنيه لتطوير منظومة الطرق والمحاور

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:01 م
أحمد راشد
أحمد راشد
أ ش أ
طباعة
قال محافظ الجيزة، أحمد راشد، إنه تم تخصيص 230 مليون جنيه لتنفيذ أعمال الرصف، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري؛ لتطوير منظومة الطرق والمحاور.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء، أعضاء مجلس النواب عن دوائر "البدرشين - العياط - الصف - أطفيح"، بحضور المهندس محمود فوزي، السكرتير المساعد، ورؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات.

وأضاف راشد: "إن المحافظة تسعى جاهدة لتدبير اعتمادات مالية إضافية لاستغلالها؛ للنهوض بمستوى الطرق بعدد من القطاعات التي تم رصد حاجتها للتطوير"، موضحًا أنه تم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بشوارع "شكري القوتلي - الجيش - المدبح" بمركز ومدينة العياط، حيث تم تخصيص 8 ملايين جنيه كاعتماد أولي للبدء في تنفيذ أعمال الرصف بها. 

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بشوارع "يوسف السباعي - الجيش - الكرنك" بمركز ومدينة الصف؛ تمهيدًا للبدء في تنفيذ أعمال الرصف لها، مؤكدًا أهمية اللقاء الدوري مع أعضاء مجلس النواب، من أجل التكاتف والتعاون للعمل على الارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، ولتحقيق مستوى معيشي أفضل ينال رضاء المواطنين.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تشغيل محطة الصرف الصحي بقرية "مزغونة" في البدرشين، وجار العمل على تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية. 

وفي السياق ذاته، انتهت المحافظة من رفع 200 طن مخلفات بطريق مصرف ترسا الكنيسة بنطاق مركز ومدينة أبوالنمرس، وذلك خلال حملات استمرت على مدار يومين، حيث جاءت تلك الحملات استجابة لمطالب المواطنين، إضافة إلى رفع 400 طن مخلفات من منطقة أرض المطاحن من خلال هيئة النظافة والتجميل، وذلك عقب الجولة التي قام بها المحافظ بالمنطقة؛ للوقوف على حالة النظافة بها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"جابر": إنهاء رصف وتجميل كورنيش مطروح الشرقى قبل منتصف يوليو

"راشد": تكثيف الحملات بالمدن والأحياء الفترة المقبلة

افتتاح 32 مشروعا بـ 3.5 مليار جنيه في العيد القومي للجيزة

الجيزة تحدد عدد من الإجراءات العاجلة لحل مشكلات الصرف الصحى

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

سيخ يخترق قلب عضو بفرقة سليم سحاب في المعادي

منذ يوم

تفاصيل جديدة لمبادرة منحة الـ1250 جنيهًا ببطاقة التموين (مستند)

منذ يوم

بينهم مصريان.. أغنى 8 مليارديرات عرب فى 2019

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد أمريكى على تهديدات زعيم كوريا الشمالية

الصور

image description

الليثي وشيبة ومنة عطية.. شعبيات رأس السنة على النيل

image description

وائل جسار ورامي صبري يتألقان في حفل رأس السنة بمدينة نصر

image description

حكيم ودينا وأمينة «على النيل» في رأس السنة

image description

الليثي وصافيناز نجوم رأس السنة على النيل

image description

هيفاء وهبي وصافيناز تتألقان في حفل رأس السنة

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: أمطار غزيرة ورعدية غدًا.. والقاهرة باردة ليلًا

سيخ يخترق قلب عضو بفرقة سليم سحاب في المعادي

بعد إلغاء حلقته بـ«النهار».. أوكا وأورتيجا يوجهان رسالة لحمو بيكا

إبراهيم فرح يدخل المستشفى فى تركيا.. وأنقرة ترفض إعادته للقاهرة

أيام زمان

تعرف على بابا نويل الفن المصري.. احترف المقالب وتوزيع الزمامير

قبلة انتهت بعلقة ساخنة.. حكايات فريد الأطرش في الكريسماس

أسرار ليلة رأس السنة في حياة تحية كاريوكا وعبد الحليم حافظ

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

نجم الساعة

تشمل «واحة» و«كلنا واحد».. خطة الداخلية لإعلاء حقوق الإنسان

الصحة

عكس التوقعات.. «اميلويد» لا يسبب الزهايمر

شرب الأطفال الحليب كامل الدسم يقلل الإصابة بالبدانة

علاج لفقدان الذاكرة قريبًا

بدانة الأطفال تؤثر على ذاكرتهم

الرئيس نيوز

الأرصاد: برودة وأمطار ورياح في الإسكندرية بسبب نوة عيد الميلاد

برلماني: الانتخابات المحلية بعد انتخاب الشيوخ والنواب

رئيس الوزراء: "2020" يتطلب منا جهداً غير مسبوق لخدمة وطننا

بدء تطبيق أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة إجباريًا

منوعات

زراعة مليار شجرة بالطائرات المسيّرة لمكافحة التغير المناخى

العراق يستعيد آثارًا مهربة من تركيا

حصيلة جديدة: 15 قتيلا في «حرائق أستراليا»

الأحذية الرياضية الحديثة تتسبب فى التواء مفصل الكاحل

كشكول

مجلس الوزراء: مشروع "مدينة العلوم والتكنولوجيا" من المشروعات القومية

ابنك سرحان طوال الوقت؟.. اعرفي السبب

مستشفى أطفال أسيوط الجامعى تنجح فى فحص وعلاج 77 ألف و401 مريض

«تعليم قنا»: خطة لتدريب المعلمين خلال إجازة نصف العام

إسلام سياسي

مركز الأزهر في 2019.. لم الشمل و التوعية الأسرية ورصد الفتاوى المتطرفة

فوق باريس ..«شيخ الكركرية» يصطحب مريديه فى جولة بالمنطاد الطائر إحتفالاً بالعام الجديد

«شيطان العام».. لماذا استحق أيمن نور اللقب عن مجمل أعماله فى 2019؟

الأزهر: أكثر من 30 ألف صهيوني اقتحموا ساحات «الأقصى» في 2019

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
سامحنا يا سيدى.. إننا نغير موعد ميلادك
ثروت الخرباوي
رسالة إلى السيد المسيح فى عيد مولده
منى رجب
سنة جديدة بروح جديدة
لواء.حمدى البطران
فى خيمة صفوان
المزيد

الثقافة

«ثقافة القاهرة» تحتفل برأس السنة

ثقافة القليوبية تناقش دور مؤسسات الدولة في مواجهة التطرف

«الشائعات الإلكترونية» كتاب جديد لمحمد سيد ريان

7 مواقع ثقافية جاهزة للافتتاح.. و14 أخرى في خطة التطوير

صفحتنا ع الفيس بوك