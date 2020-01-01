بدء شحن محصول قصب السكر بالمنيا الثلاثاء القادم



أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية ( مصانع سكر أبوقرقاص الجديدة ) جنوب محافظة المنيا، انه بدءًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 7 يناير 2020 سيتم خروج أول تخصيصه لشحن محصول قصب السكر من كافة المناطق الزراعية وذلك من خلال كافة وسائل النقل ( سكة حديد ـ لوارى ـ جرارات).



وناشدت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية مزارعي القصب والهيئات المتعاقدين مع المصنع لموسم 2019- 2020 التوجه إلى مهندسي المناطق لتحديد وسائل النقل اللازمة لشحن محصولهم من القصب.



يذكر أن مزارعي القصب بالمنيا بدءوا موسم تكسير وجمع القصب من أراضيهم اليوم الأول من يناير من عام 2020 تمهيدا لنقله إلي مصانع شركة السكر تنفيذا للتعاقد المبرم بينهما

