كيف تقيم دعوى إثبات الرجعية في الطلاق الشفوي؟

تقدم "الدستور" بعض المعلومات القانونية؛ لتبسيط سير الإجراءات على المواطنين، تخفيفًا عن كاهل القضاء.



وفي هذا الإطار، نعرض لكم الأوراق المطلوبة لإقامة دعوى إثبات الرجعية.



قال عزت تومان، المحامي المختص في قانون الأحوال الشخصية، إن دعوى إثبات الرجعية مقصود بها إعلان الزوجة المطلقة طلاقًا رجعيًا بعودتها إلى عصمة زوجها مرة أخرى، وذلك خلال أشهر العدة.



وأوضح "تومان" أن الأوراق المطلوبة لإقامة دعوى إثبات الرجعية هي وثيقة الزواج بين طرفي التداعي، وشهود واقعة الطلاق الشفوي، وإعلان الزوجة بالمراجعة بورقة رسمية على يد محضر.