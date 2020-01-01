«موثقي مصر» يرفضون تنفيذ قرار وزير العدل

أعلن اتحاد موثقي الشهر العقاري والتوثيق، اعتراضهم على قرار وزير العدل المستشار عمر مروان، بمد فترة ثانية تبدأ يوميًا عدا الجمعة من 4.30 عصرًا وحتى 7.30 مساءً، بمقابل مادي، مؤكدين رفضهم القرار لما يحمله من ضغوط عليهم لا فائدة منها.



وأكد الاتحاد أن القرار تسبب في وجود حالة استياء شديدة بين جموع العاملين بالشهر العقاري، كما أنه يعد مخالفة قانونية صريحة لقوانين العمل والاتفاقيات الدولية، وللحد الأقصى لعدد ساعات العمل الواردة بالفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتي نصها: "على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمسة وثلاثين ساعة ولا يزيد على اثنين وأربعين ساعة".