الجمارك: تعليمات جديدة في اتفاقية التجارة العربية

كشفت مصلحة الجمارك عن منشور رقم 1 لسنة 2020 الصادر من الإدارة العامة للاتفاقيات والتعاون الدولي بالإدارة المركزية للتعاون الدولي بقطاع النظم والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك.



والذي ينص على أنه في ضوء الترتيبات المقررة ببروتوكول كلا من (اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين جمهورية مصر العربية ودول الإفتاء، واتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين جمهورية مصر العربية وتركيا) اعتبارا من 202011 يتم تطبيق الآتي:



أولا: اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين جمهورية مصر العربية ودول الإفتاء، المنتجات المدرجة في الفئة (د) يتم رفع نسبة التخفيض عليها لتصبح 100% من فئة الوارد بدلا من 90%.



ثانيا: اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين جمهورية مصر العربية وتركيا، المنتجات المدرجة في القائمة (4) يتم رفع نسبة التخفيض عليها لتصبح 100% من فئة الوارد بدلا من 90%.