ضبط 800 عداد كهرباء مجهول المصدر في الأزبكية

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط 800 عداد كهربائي، و21 ألف قطعة أدوات كهربائية مجهولة المصدر داخل مخزن، في الأزبكية.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بضبط "ج. ا" 57 سنة، مسئول عن مخزن تابع لشركة للتوريدات الكهربائية والإلكترونية؛ لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من عدادات الكهرباء والأدوات الكهربائية مجهولة المصدر.



وعثر بداخل المخزن على 800 عداد كهربائي، 21200 قطعة أدوات كهربائية "مفتاح، فيوز، افوميتر، ترانس، مكثف"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة للتحقيق.