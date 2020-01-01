صحيفة ألمانية: أوروبا ستدعم إمام أوغلو في رئاسة تركيا

نقلت صحيفة "هاندلس بلات" الألمانية، عن مصادرها من السياسيين الأوروبيين، أن أوروبا ترى أن حل الأزمة التركية في يد "أكرم إمام أوغلو" عمدة بلدية اسطنبول، مشيرة إلى أن أوروبا ترى في إمام أوغلو الرجل الذي سيحسن العلاقات التركية الأوروبية.



كما كشفت الصحيفة الألمانية، أن أوغلو قام بالفعل بتوسيع وتكوين علاقات وقنوات اتصال مع الساسة الأوروبيين بعد توليه منصبه، لاسيما مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، لاسيما وأن الاشتراكي الألماني وحزب عمدة إسطنبول (الشعب الديمقراطي)، كلاهما من (يسار وسط).



كما كشفت الصحيفة الألمانية، وفقا لمصادرها الدبلوماسية، أن الساسة والمسؤولين في العواصم الأوروبية، يعتقدون بل متأكدون من إمام أوغلو مرشح محتمل لرئاسة تركيا، كما أوضحت الصحيفة أن هناك حديث مستمر في الدوائر الدبلوماسية الأوروبية حول البحث عن سبل لدعم عمدة أسطنبول لهزيمة أردوغان في الانتخابات المقبلة.



كما أكدت الصحيفة الألمانية، أن أمام أوغلو، يتمتع بشعبية كبيرة في إسطنبول، خاصة بعد قيامه بعدد من الخطوات الإصلاحية في إسطنبول، منها توسيع شبكة المواصلات العامة، وتوزيعه غذاء يومي على الأطفال في المدارس".



وأردفت الصحيفة الألمانية، أنه وفقا لمصادرها، فإن إمام أوغلو تلقى طلبات بالفعل للقاء سياسيين ألمان منحدرين من الحزب الديمقراطي المسيحي «حزب المستشارة أنجيلا ميركل».







