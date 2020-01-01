لص يسحل أستاذًا جامعيًا لسرقته فى حدائق القبة

أصيب أستاذ بجامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، أثناء سرقة هاتفه المحمول بأسلوب الخطف، باستخدام "توك توك" بمنطقة حدائق القبة.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الدمرداش، باستقبال "منازي. ا"، 33 عامًا، مدرس بكلية التربية الإسلامية بجامعة الأزهر، مصابًا بجرح قطعي بالساق اليمنى.



انتقلت الأجهزة الأمنية، وبسؤاله قرر أنه حال توقفه بشارع مصر والسودان؛ لاستقلال إحدى السيارات الأجرة فوجئ بقائد دراجة بخارية "توك توك"، يخطف هاتفه المحمول، وأثناء محاولته الإمساك به متشبسًا بالدراجة البخارية سقط أرضًا، مما أدى إلى حدوث إصابته.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "محمود. ع"، 24 سنة، سائق "توك توك".



بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال استقلاله الدراجة البخارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنه.



باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم والهاتف المحمول واتهمه بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، وتولت النيابة العامة التحقيق.