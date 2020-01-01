إنتاج السولار يقفز لـ625 ألف طن شهريًا

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أحدث تقاريره، أن حجم الإنتاج المحلي للسولار قفز لـ625 ألف طن خلال شهر أكتوبر 2019، مقابل 551 ألف طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، وفي المقابل تراجع استهلاك السولار من 1145 ألف طن لـ1049 ألف طن خلال الفترة ذاتها، للتقلص الفجوة إلي 424 ألف طن بدلًا من 594 ألف طن.



ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن إنتاج مصر من البوتاجاز شهريًا ارتفع لـ 143.3 ألف طن خلال شهر أكتوبر 2019 مقابل 143 ألف طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة قدرها خلال عام.



كما ارتفع معدل الاستيراد للبوتاجاز للوفاء باحتياجات السوق المحلية من 126 ألف طن مقابل 178.5 ألف طن خلال عام، وفي المقابل تراجع استهلاك البوتاجاز إلى 286.8 ألف طن خلال شهر أكتوبر 2019 مقابل 306 آلاف طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.