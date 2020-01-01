7 مصابين بتصادم أتوبيس معتمرين وميكروباص في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج حادث تصادم بين أتوبيس يقل ٢٥ معتمرًا كان متوجهًا لمطار سوهاج الدولي بسيارة ميكروباص، حيث استقبل مستشفى سوهاج العام ٤ مصابين ومستشفى سوهاج الجامعي ٣ مصابين وحالتهم مستقرة.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا عن تصادم أتوبيس يقل ٢٥ معتمرًا أثناء توجهه إلى مطار سوهاج الدولي بسيارة ميكروباص، ما أدي إلى إصابة ٧ أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفي سوهاج العام ومستشفى سوهاج الجامعي، وتم تحرير محضر بالواقعة.